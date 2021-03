Dona do Kiosky da Rosa está internada com covid-19 e família pede ajuda

AI Ana Isabel Mansur

A empreendedora Rosa Oliveira, de 55 anos, teve uma leve melhora no quadro de covid-19. A dona do Kiosky da Rosa, que desde 1983 é ponto famoso no Cruzeiro, está internada desde segunda-feira (1º/3) e precisou ser encaminhada para a UTI, em estado considerado grave.

Segundo a amiga Cristina Lagos, que gerencia as páginas do restaurante nas redes sociais, Rosa apresentou pequena mudança positiva no quadro. "Mesmo sendo uma melhora leve, nos dá esperanças. Estamos todos torcendo por ela. É uma pessoa de fé e garra", desabafou.

A amiga relatou que Rosa precisou dar entrada em um hospital particular e logo foi encaminhada para a UTI. "UTI de hospital particular é muito caro. Eles estão tentando transferir, mas não tem vaga na rede pública", lamentou Cristina.

Não foi só por conta dos altos custos com a internação que a família da empresária organizou uma campanha para conseguir doações de amigos e clientes pela internet. "A arrecadação não é só pra ajudar a custear as despesas da Rosa, mas principalmente para pagar os funcionários que estão em isolamento", explicou a amiga. Veja abaixo como ajudar.

Nesta quinta feira (4/3), o perfil do Kiosky da Rosa anunciou, pelas redes sociais, a suspensão temporária de funcionamento por conta do estado de saúde da proprietária do local. Em um dos comentários, o restaurante confirmou a internação de Rosa na UTI.

"Informamos que por motivos de força maior estaremos fechados durante alguns dias para preservar a segurança dos funcionários, clientes e amigos. Retornaremos em breve às atividades normais! Desde já agradecemos a compreensão e apoio de todos", dizia a íntegra da mensagem.

Superação

Rosa conseguiu comprar o primeiro trailer de metal do quiosque graças ao dinheiro que ganhou em um sorteio na Igreja Santa Teresinha. Aos 13 anos, quando ainda morava em Catarina (CE), a empresária já ajudava a mãe a lavar roupas para pagar as contas da casa.

Depois que chegou ao DF, trabalhou como operadora de telemarketing e cursou dois anos de administração em uma universidade particular, mas precisou largar tudo para assumir o emprego de zeladora do prédio em que morava com a mãe. Foi nessa época que começou a vender guloseimas embaixo do bloco, no Cruzeiro Novo.

