Motoqueiro de 23 anos morre após bater em um contêiner de lixo

Neste sábado (6/3), por volta das 5h, na BR 251, no KM 34, uma motocicleta CG 150 vermelha colidiu com um contêiner de lixo. O motoqueiro, Gilsivan Alves Santana, 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e treze militares, mas ainda não há informações sobre a dinâmica acidente. O local está aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Capotamento

Um capotamento de carro também ocorreu nesta manhã, por volta das 6h, e deixou quatro passageiros feridos. A família estava em um Fiat Siena bege na BR 020, sentido Formosa, quando o condutor, João Francisco Mota, perdeu o controle da direção e o carro tombou.

Tereza Mendes da Mota, 84 anos, era uma das passageiras e durante o socorro se queixava de dores na mão direita com ferimento no dedo polegar e lesão com trauma no rosto. Um dos outros passageiros, Fabrício Mota, 90, apresentou dores no braço e na região do peito e Adivino Francisco Mota, 55, foi retirado do veículo por populares e reclamando de dores na região cervical, além de ter um corte no couro cabeludo.

Família estava na BR 020, sentido Formosa, quando condutor perdeu o controle e carro capotou. (foto: Divulgação/CBMDF)

Todos os envolvidos foram encaminhados conscientes, orientados e estáveis. Os passageiros foram transportados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

Para atender a ocorrência, os bombeiros utilizaram quatro viaturas e dezessete militares.