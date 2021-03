Covid-19: GDF remaneja R$ 36 milhões para construir hospitais de campanha

SS Samara Schwingel

Cada um dos três hospitais terá 100 leitos para o tratamento da covid-19 - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal disponibilizou, neste sábado (6/3), R$ 36 milhões para a contratação dos três novos hospitais de campanha anunciados na semana passada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Cada um terá cerca de 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltados para o tratamento da covid-19 na capital federal.

Os hospitais serão instalados em Ceilândia, no Gama e no Ginásio Nilson Nelson, no Plano Piloto. Segundo Ibaneis adiantou ao Correio, em entrevista ao CB Poder na última quinta-feira (4/3), a licitação deve ser publicada na segunda-feira (8/3).



Abertura de leitos

Também neste sábado, o chefe do Executivo local afirmou, por meio das rede sociais, que mais 38 leitos de enfermaria para covid-19 foram abertos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e outros 10 no Hospital de Ceilândia (HRC). Durante a manhã, a ocupação de leitos públicos chegou a 99%.

"O DF tem uma das maiores taxas de contágio do Brasil. Isso mostra que o vírus está circulando entre nós, o que praticamente nos obriga a evitar aglomerações, além do uso da máscara e do álcool em gel. Cada um precisa fazer sua parte para deter esse avanço", escreveu o governador.