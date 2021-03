Almirante é baleado de raspão na cabeça durante assalto

EH Edis Henrique Peres

Na tarde da última sexta-feira (5/3), um almirante foi vítima de assalto quando saía do supermercado Caprichoso, na QI 19, do Lago Sul. As investigações apontam que o oficial, 68 anos, não quis entregar a chave do carro e tentou correr. Ao resistir, a suspeita é que o bandido tenha dado uma coronhada no almirante, o que causou o disparo que atingiu superficialmente a cabeça do oficial.

O casal foi ao supermercado para fazer compras por volta das 15h20 e, ao voltar para o carro e desligar o alarme do veículo, um homem os surpreendeu com um revólver preto, provavelmente de calibre 38. Segundo o relato das vítimas, o autor do crime chegou a agredir o almirante e o derrubou no chão.

“Em certo momento, durante a agressão, o declarante ouviu um disparo. Quando caiu sentiu que havia sido machucado na cabeça, com uma sensação de queimação e o sangue escorrendo, e chegou a ver o homem fugir com o seu veículo. Após levantar-se e caminhar, foi primeiro socorrido por pessoas do supermercado e depois levado ao hospital por um vizinho onde realizou exames neurológicos e um curativo”, informa a ocorrência da Polícia Civil.

Apesar do susto, o oficial das forças navais e a esposa estão bem. O disparo foi de raspão e o almirante foi atendido no Hospital Naval de Brasília (HNBra). Cerca de duas horas depois do atendimento, ele já estava na delegacia prestando ocorrência.

A esposa do almirante chegou a enviar uma mensagem de celular para um grupo de vizinhos da região. “Meu marido, Ademir, acaba de nascer de novo para a glória de Deus. Ele foi assaltado no estacionamento do supermercado Caprichoso. Levaram o nosso carro e ele levou um tiro de raspão na cabeça”, escreveu.

A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) é a responsável pelo caso e está com as investigações em andamento. O delegado-chefe da 10ª DP, Welington Barros Pereira, explicou que a polícia analisa as câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos e descobrir se o assaltante tinha alguém de apoio. "Provavelmente foi um crime realizado por uma pessoa de fora dessa região, porque o último latrocínio e assalto aconteceu há mais de um ano e cinco meses nessa região”, pontua.

O delegado-chefe também forneceu sugestões de como se comportar diante de uma tentativa de assalto. “A orientação é sempre entregar o que o bandido pede, manter a calma e não fazer movimentos bruscos. Para evitar esse tipo de situação, é válido sempre verificar o perímetro, ver se há algum suspeito por perto, para só então se aproximar do carro, por exemplo. Caso a pessoa perceba algo estranho, ela deve voltar discretamente para o local onde estava e acionar a polícia pelo 190 ou 197”, esclarece.

O carro roubado foi um Toyota Corolla prata de 2014, placa OVP6084. Caso alguém encontre o veículo, ou possua informações que ajudem na investigação, é possível denunciar pelo número 190 ou 197 da polícia.