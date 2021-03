Lazer sem aglomeração: confira dicas do que fazer em segurança na pandemia

AC Ana Clara Avendaño* EH Edis Henrique Peres*

Leandro de Oliveira, motorista de aplicativo: "Todo mundo em casa vai ficando triste, cansado"

Diversão não é sinônimo de aglomeração. Mesmo com os estabelecimentos fechados no Distrito Federal, os brasilienses têm opções para relaxar e se divertir. Para quem não dispensa o contato com a natureza, os parques da capital estão abertos para receber visitantes em horário reduzido e com restrições de atividades (veja Parques em funcionamento). Contudo, se a alternativa é ficar em casa, há filmes, séries e visitas virtuais a museus pelo globo para se distrair sozinho ou com toda a família.

O Parque da Cidade serviu para levantar o astral da pequena Valentina Rosa, 4 anos. A menina foi levada pelos pais, Jairo de Morais Teixeira, 39, e Bárbara Rosa Teixeira, 36, ambos servidores públicos e moradores da Octogonal. “Estamos vindo pela primeira vez aqui nessa pandemia. Está sendo divertido. Quando teve o primeiro lockdown, fomos para a chácara dos meus pais para ficarmos isolados, porque é muito difícil passar todo o tempo apenas dentro do apartamento”, destaca Jairo. E o passeio fez a tarde de Valentina muito mais divertida. Cheia de energia, a menina já havia participado de uma aula on-line e pintado o rosto com canetinha verde.

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), os eventos nos parques do DF estão suspensos, e o uso de máscara é medida obrigatória. As pistas de caminhada estão liberadas, mas os equipamentos públicos, como quadras, parques infantis, pontos de encontro comunitário, aparelhos de ginástica, banheiros e bebedouros, não podem ser utilizados pela população. As atividades coletivas ou que provoquem aglomerações também estão proibidas neste período.

O Parque da Cidade tornou-se parada obrigatória para a vigilante noturna Renata Sousa, 44, moradora de Taguatinga. Ela aproveita para fazer caminhada antes de entrar no serviço. Com a máscara bem colocada no rosto, critica que nem todos seguem a recomendação: “Sempre estou aqui de máscara, mas vejo muita gente sem proteção”. Renata acrescenta que a pandemia alterou bastante a sua rotina. “Agora, a vida se resume ir de casa para o trabalho. Nesse período de isolamento, comecei a fazer ciclismo, além das caminhadas, para relaxar. Às vezes aqui no parque, e outras mais próximo da minha casa. Mas sempre com proteção”, enfatiza.

Equilíbrio

Foi em busca de aliviar o estresse que Leandro de Oliveira Varanda, 26, motorista de aplicativo e morador de Planaltina, decidiu aproveitar a tarde de descanso e passear com a mãe e a sobrinha no parque na zona central. “Todo mundo em casa vai ficando triste, cansado. Estávamos com tempo livre e sugeri que saíssemos justamente para espairecer, ver o ambiente arborizado, respirar ao ar livre”, elenca. Leandro não nega que tem sido difícil se adaptar ao isolamento. “Mudou a questão do trabalho, mudaram os passeios. Esta pandemia está sendo horrível. Gosto muito de sair, gosto de ar livre e de praticar atividade física. A minha alternativa, dentro de casa, é ir ao menos para a área tomar um sol e fazer algum exercício.”

É também atrás de ar livre que a educadora física Natália Mendes, 22, moradora da Asa Norte, vai para o parque. “Para mim, é um momento de descanso e reflexão”, conta. Enquanto corria na trilha, ela deu algumas dicas para lidar com as medidas de restrição. “Acho que uma boa alternativa é adotar um exercício de que goste, seja uma caminhada ao ar livre, seja uma ioga dentro de casa. A solução é buscar uma atividade que dê prazer para a pessoa. Atividade física é essencial para manter a sanidade da mente”, reflete.

Além do parque, uma opção para ficar mais perto da natureza é o Zoológico de Brasília. O público pode fazer uma visita aos bichos de terça a domingo e nos feriados, das 9h às 17h. O ingresso custa R$ 10 na sexta-feira e nos fins de semana. Nos outros dias, todos têm direito a meia-entrada (R$ 5). Os bilhetes devem ser pagos em dinheiro e podem ser adquiridos de forma antecipada e com data marcada na bilheteria para evitar aglomerações.

Em outro ponto, no Jardim Botânico de Brasília (JBB), a quantidade diária de visitantes está restrita a 1,5 mil pessoas. Conforme portaria publicada no Diário Oficial do DF (DODF), também ficam proibidos eventos de qualquer natureza que demandem espaço de uso coletivo localizado nas dependências do parque. Aqueles que já estavam agendados foram cancelados. Algumas das decisões adotadas pela instituição nos últimos meses se mantêm, como o respeito à distância mínima de dois metros entre as pessoas, e o uso obrigatório de máscara de proteção facial pelos visitantes.

Em casa

Com o aumento do tempo dentro de casa, as pessoas desenvolveram novos hobbies e intensificaram o uso de plataformas de streaming. A especialista em psicologia da saúde e em neurociências do comportamento Júlia Buarque explica que, apesar da escolha de um filme, série ou livro ser pessoal, ficar atento ao conteúdo consumido nestes momentos de pandemia é necessário para a manutenção da saúde mental. “Isso varia de pessoa para pessoa, mas existe o contágio coletivo, que pode trazer mais neurose, paranoia e pânico. Eu acredito que filmes mais leves são muito positivos para trabalhar esperança e fé”, afirma.

Júlia recomenda o documentário Happy: você é feliz?, dirigido por Roko Belic. O longa leva os espectadores dos pântanos da Louisiana, nos Estados Unidos, para as favelas de Calcutá, na Índia, em busca do que realmente faz as pessoas felizes, combinando histórias reais e entrevistas científicas. Ela indica o filme I Am — Você tem o poder de mudar o mundo, da Netflix. “Neste documentário reflexivo, o cineasta Tom Shadyac conversa com filósofos e líderes espirituais sobre as aflições do mundo e como transformá-lo em um lugar melhor”, descreve a sinopse da obra.

O anime Naruto agrada desde os pequenos até os adultos. O desenho japonês narra a trajetória de Naruto Uzumaki, um jovem ninja que sonha em se tornar Hokage, o líder da aldeia da Folha. Ainda no gênero animação, há o longa Soul, da Pixar, que conta a história de Joe Gardner, um professor de música que recebe a chance de tocar na melhor casa de jazz da cidade. “Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para o pré-vida — um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para terra”, detalha a plataforma Disney+, no qual o ganhador de dois Globos de Ouro pode ser conferido.

Para quem gosta de mitologia brasileira, a série Cidade invisível, produzida pela Netflix, mostra a história de um homem que descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso. Já os fãs de comédia romântica encontrarão no Prime Video, streaming da Amazon, Modern Love. A série aborda temas como amizades improváveis, reaparição de um amor perdido, casamento em momento decisivo, um encontro que pode não ter sido um encontro, e uma nova família não convencional. Os episódios são inspirados em artigos de uma coluna do jornal The New York Times.

Pelo mundo

Já pensou em admirar obras de artes expostas em museus famosos no conforto do lar? Os tours virtuais permitem ao espectador viver a experiência visual de andar pelos acervos mais famosos do mundo. As opções disponíveis na internet levam do Distrito Federal a qualquer lugar. O Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México é imperdível. São 22 salas de exposição e uma área total de quase 8 hectares com o legado arqueológico dos povos da Mesoamérica que podem ser conferidos no site do museu: inah.gob.mx/paseos/mna. No Brasil, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) disponibiliza o passeio virtual pelos corredores que abrigam pinturas, esculturas, objetos, fotografias e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas, pelo endereço eletrônico artsandculture.google.com/partner/masp.

Para dar um pulinho do outro lado do mundo, o Museu de Arte Ohara, em Kurashiki, no Japão, oferece um tour virtual entre obras modernas ocidentais e orientais pelo Google Arts and Culture: tinyurl.com/a55vs8fb. Ainda na Ásia, o Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea da Coreia do Sul possui filiais em Deoksugung, Seul e Cheongju, na Coreia do Sul. O local abriga arte moderna e contemporânea coreana e arte internacional de diferentes períodos. O acervo pode ser conferido também pela plataforma Google Arts and Culture, pelo link tinyurl.com/bzmpt2x6.

Parques em funcionamento



Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias, das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico do Paranoá

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira

Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Ecológico do Lago Norte

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias, das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água

Aberto todos os dias. Portão principal, das 5h30 às 20h; portões laterais, das 6h às 8h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias, das 5h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha

Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias, das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Aberto todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul

Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Fonte: Ibram

Filmes e séries sugeridos pelo Correio

Cidade Invisível

Carlos Saldanha, série de fantasia, 2021

Happy: você é feliz?

Roko Belic, documentário, 2011

I Am — Você Tem o Poder de Mudar o Mundo

Tom Shadyac, documentário, 2011

Modern Love

John Carney, série de comédia romântica, 2019

Naruto

Masashi Kishimoto, anime, 2002

Soul

Pete Docter, animação, 2020

Tour virtuais em museus

Museu de Arte Ohara — Kurashiki, Japão

tinyurl.com/a55vs8fb

Museu de Arte de São Paulo, São Paulo — Brasil

artsandculture.google.com/partner/masp

Museu Nacional de Antropologia — Cidade do México, México

www.inah.gob.mx/paseos/mna

Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea — Seul, Coreia do Sul

tinyurl.com/bzmpt2x6