Covid-19: toque de recolher tem objetivo de reduzir taxa de transmissão no DF

AC Ana Clara Avendaño*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A taxa de transmissão da covid-19 chegou a 1,38 no DF, o que significa que 100 pessoas contaminadas transmitem a covid-19 para outras 138. O nível alto de transmissibilidade da doença levou o governador Ibaneis Rocha (MDB) a adotar o toque de recolher das 22h às 5h, válido a partir desta segunda-feira (8/3), conforme publicado no Diário Oficial do DF (DODF).

Segundo o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, foi identificado um aumento nas taxas de transmissão do vírus durante a noite, em decorrência de festas clandestinas e de aglomerações no comércio. “O aumento da taxa de transmissão fez com que medidas fossem tomadas justamente com o intuito que esse percentual diminuísse, mas esta queda ocorrerá apenas se houver uma conscientização da população”, afirmou o secretário e coletiva de imprensa realizada nesta tarde (8/3).

Em 2021, houve uma queda nos índices de isolamento social da capital. De acordo com o Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, os marcadores ficavam em torno de 60% em 2020. Contudo, neste ano, os números não chegam a 40%. “A rede privada já não comporta muitos de seus pacientes e procura a rede pública em nível de assistência de alta complexidade, e o Entorno tem a nós como retaguarda e procura nossos serviços”, informou.

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) são alarmantes. "Neste período, foram abertos 264 leitos que já foram ocupados. À medida que se abre leitos eles são ocupados, a todo o momento”, diz Gustavo Rocha. Em relação à vacinação no DF, Sanchez informou que o índice de internação de idosos com idade superior ou igual a 80 anos permanece estável devido à imunização, mas no âmbito das outras faixas etárias desse grupo de risco, o número de ocupação de leitos em razão do tratamento da covid-19 tem crescido.

O decreto

Nesta segunda-feira (8/3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou toque de recolher em todo o Distrito Federal, das 22h às 5h. A medida tornou-se necessária, como aponta publicação do DODF desta segunda-feira (8/3), após o aumento da ocupação dos leitos de UTI na rede hospitalar da capital federal. A restrição tem como objetivo reduzir o número de pessoas em circulação nas ruas a fim de diminuir o contato e, consequentemente, as infecções pelo Sars-Cov-2.

A decisão determina que, entre as 22h e as 5h, fica proibida a circulação de qualquer pessoa nas ruas do DF, salvo quem estiver em deslocamento, em carácter excepcional, para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial ou de aquisição de medicamentos em farmácias.

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer