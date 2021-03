Covid-19: DF tem mais de 97% dos leitos de UTI adulto ocupados

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agencia Saude)

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos do DF permanece alta e alarmante. Nesta segunda-feira (8/3), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou a ocupação de 93%. De acordo com a pasta, a rede pública conta com de 17 leitos de tratamento intensivo disponíveis para pacientes com covid-19, de um total de 263 .

Para os leitos de UTI pediátrico e neonatal, as taxas ficam em 30% e 50%, respectivamente. Os leitos destinados a adultos chegam a 97,7% de ocupação. Ao todo, onze leitos aguardam liberação para serem utilizados. Os dados, atualizados às 14h10, estão disponíveis no portal InfoSaúde, painel da SES-DF responsável por divulgar as informações a respeito do enfrentamento da doença nos hospitais da capital.

Na rede privada, a taxa de ocupação é de 92,41%. Do total de 240 leitos, 221 estão ocupados e 18, vagos. Um leito está bloqueado. Até o momento, não há nenhum leito pediátrico disponível. Os números também foram atualizados na tarde de hoje.