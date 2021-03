Homem é preso traficando drogas na frente dos filhos e da companheira

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (8/3), um homem de 28 anos traficando drogas na presença dos filhos e da companheira. A prisão foi realizada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama Centro) após denúncia anônima de violência doméstica.

De acordo com os policiais civis, esta é a quarta vez que o autor vai preso por tráfico de drogas no Distrito Federal. A corporação encontrou inúmeras porções de maconha, na Quadra 29, do Setor Leste do Gama.

Caso o suspeito seja condenado, estará sujeito a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de R$ 500 à R$ 1.500 dias-multa. A delegacia vai instaurar ainda inquérito policial para apurar a violência doméstica.