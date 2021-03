Covid-19: idosos com 74 anos podem agendar vacina nesta quarta; veja locais

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (10/3), os idosos que têm 74 anos poderão começar a agendar a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. O agendamento pode ser realizado no site vacina.saude.df.gov.br, ou pelo Disque Saúde 160, opção 6. Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), a estimativa é de que haja 10.273 pessoas na faixa etária vivendo na capital.

Conforme a pasta, o atendimento pelos pontos de drive-thru será exclusivo para quem fez agendamento. Enquanto nas unidades básicas de saúde (UBSs), que oferecem a vacina, o atendimento será por agendamento e também para quem não conseguiu agendar. A Saúde ressalta a importância de realizar a marcação para evitar filas e aglomerações nos postos.

Na terça-feira (9/3), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por meio das redes sociais, anunciou que a capital recebeu mais de 27 mil doses do imunizante. De acordo com a SES-DF, metade do quantitativo recebido será reservada para a aplicação da segunda dose e 5% do conteúdo faz parte da reserva técnica.

Até o momento, a campanha de vacinação contra a covid-19 vacinou 157.364 pessoas com a primeira dose e 59.426 com a segunda. Segundo a Secretaria de Saúde, a maior parte dos vacinados são mulheres, com mais de 60% dos imunizados com as duas doses.

Importância da imunização

A pasta informa que o papel da vacina no organismo é estimular a produção de anticorpos que são capazes de frear a infecção ou prevenir formas graves do novo coronavírus. "O imunizante também pode ajudar a evitar hospitalizações sem que as pessoas sofram com a doença e suas sequelas", informa.

Segundo a infectologista do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) Joana D’Arc Gonçalves, as medidas de distanciamento social e o uso de máscara aliados à vacinação são essenciais para frear a transmissão da covid-19.

"Por meio da vacina vamos interromper o ciclo de transmissão e o ritmo de contágio será cada vez menor. Quanto mais pessoas vacinarem, menor a circulação viral. Para ter a imunidade de rebanho é necessário ter 80% da população vacinada. Ainda há um longo caminho a percorrer para termos essa imunidade de rebanho", destaca.

Confira os postos de vacinação

Asa Norte

UBS nº 2 — EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS nº 1 — SGAS 612, Lotes 38/39 L2 Sul

Cruzeiro

UBS nº 2 — Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

Shopping Iguatemi (só drive-thru)

UBS nº 1 — SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica — Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (só drive-thru)

Candangolândia

UBS nº 1 — EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS nº 1 — QE 6, Lote C, Área Especial S/N, Guará 1

UBS nº 2 — QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3 — QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4 — QELC, EQ2/3, Conjunto Lucio Costa

Estrutural

UBS nº 2 — Quadra 18, Área Especial (antigo prédio do TRE)

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 — 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo I

UBS nº 1 — QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo II

UBS nº 1 — QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS nº 2 — QC 1, Conjunto 10, Lote 1

Brazlândia

UBS nº 1 — EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS nº 3 — QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5 — QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (só drive-thru)

UBS nº 7 — EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16 — SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17 — QNP 16/20, Setor P Sul

Gama

Estacionamento Bezerrão, Setor Central (só drive-thru)

UBS nº 1 — Entrequadra 6/12

UBS nº 3 — E/Q 3/5, Área Especial, Setor

UBS nº5 — Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Administração Regional de Santa Maria — Quadra 1, Conj. H, Lote 1 (só drive-thru)

Igreja Assembleia de Deus — QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2 — EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis (só drive-thru)

DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Parque da Cidade

Estacionamento 13 (só drive-thru)

Itapoã

UBS nº 2 — Quadra 378, Área Especial 1, Del Lago

São Sebastião

UBS nº 2 — TRE, Qd. 101, Conj. 2, Lote 1, Residencial Oeste

Paranoá

Praça Central S/N, Lote 1, ao lado da Administração Regional

Taguatinga

UBS nº 1 — QNG, AE 18/19

UBS nº 5 — Setor D Sul, AE 2

Planaltina

Casa de Vivência — NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5 — Quadra 12 D, Conj. A, Área Especial (inclui drive-thru)

Sobradinho I

UBS nº 1 — Quadra 14, Área Especial 22/23 (inclui drive-thru)

Sobradinho II

UBS nº 2 — DF-420, Setor de Mansões (inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS nº 3 — QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS nº 2 — QS 611, AE 2