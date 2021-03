Covid-19: Iges-DF limita entrada de visitantes no Hospital de Base

CB Correio Braziliense

Hospital de Base do Distrito Federal -

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) determinou restrições da entrada de acompanhantes e visitantes de pacientes do Hospital de Base, no Distrito Federal. As regras constam em circular emitida na terça-feira (9/3).

De acordo com o Iges-DF, a ação tem como objetivo intensificar as medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Na terça, o Distrito Federal ultrapassou a marca de 5 mil mortes pela covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde.

Conforme o instituto, as famílias estão sendo orientadas a manter apenas um acompanhante durante todo o período de internação do paciente. O órgão explica que essa pessoa não pode ter doenças crônicas ou agudas, nem estar na faixa etária de maior risco para o novo coronavírus.

Na manhã desta quarta-feira (10/3), o Distrito Federal atingiu a taxa de ocupação de 99,62% de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adultos para covid-19 na rede pública. A taxa de ocupação total, que inclui leitos pediátricos e neonatal, é de 96,48%. De acordo com os dados da Sala de Situação da Secretaria de Saúde, do total de 296 leitos para o tratamento da doença, 274 estão ocupados, 10 vagos e 12 bloqueados.