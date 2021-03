Covid-19: DF ultrapassa 5 mil mortes após o registro de 23 óbitos em 24 horas

PM Pedro Marra

O Distrito Federal chegou a 5.002 mortes por covid-19 nesta pandemia, com o registro de mais 23 óbitos causados pela doença em 24 horas. É o que mostra o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgado no início da noite desta terça-feira (9/3). Conforme o Resumo Diário de Óbitos, das 23 vidas perdidas, 22 eram do DF e uma, de Goiás. Os óbitos ocorreram entre 25 de fevereiro e estar terça.

De acordo com a pasta, do total de óbitos, 4.554 são de moradores do DF, 386 de Goiás, e 62 eram pessoas de outras unidades da Federação, mas foram atendidas em unidades de saúde da capital federal. Atualmente, a taxa de letalidade do DF é de 1,7%, enquanto a de mortalidade é de 149,2 por 100 mil habitantes.

Segundo a Secretaria, com os novos 1.008 casos confirmados de covid-19 nesta terça, o DF chegou a 309.547 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus até o momento.

Entre as regiões administrativas (RAs) que mais registraram casos confirmados, Ceilândia segue na frente com mais de 33 mil moradores que contraíram o vírus. Logo depois está o Plano Piloto, com 29,4 mil pessoas contaminadas até então, seguido de Taguatinga, com 24,7 mil cidadãos com covid-19 desde o início da pandemia no DF.



No número de mortes, Ceilândia também está em primeiro neste ranking: são 845. Em seguida está Taguatinga, com 503 óbitos. Samambaia, por sua vez, teve 373 vidas perdidas pela covid-19 e o Plano Piloto, 355 vidas.