Integrante de facção criminosa é preso vendendo crack no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite desta quinta-feira (11/3), um jovem de 23 anos integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) - facção oriunda de São Paulo - por tráfico de drogas. O homem tinha, ainda, um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Brasília acerca de uma investigação do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).

Policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) receberam inúmeras denúncias anônimas informando que o suspeito estaria comercializando drogas na rodoviária da região administrativa. No começo da noite desta quinta-feira, os investigadores montaram uma campana e passaram a monitorar o local.

Após abordagem, os policiais encontraram com ele diversas porções de crack. Na delegacia, constatou-se que o homem mantinha ligação com uma das maiores facções criminosas do país, o PCC. Contra ele havia, ainda, mandado de prisão em aberto por tráfico e organização criminosa.. Ele foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas. Caso seja condenado, pode pegar até 15 anos de prisão, além de pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil dias-multa.