Taguatinga Shopping promove "drive-thru solidário" para famílias carentes

(crédito: Taguatinga Shopping/Divulgação)

Com o objetivo de apoiar diversas famílias do DF e do Entorno, o Taguatinga Shopping promove, até 31 de março, o Drive-Thru Solidário. Para ajudar na ação social, os voluntários podem fazer doações diversas, seguindo todas as recomendações sanitárias exigidas. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, itens de higiene e produtos de limpeza.

Quem se interessar em ajudar poderá deixar os donativos pelo serviço de drive-thru do shopping, no estacionamento A2, das 10h às 20h. Enquanto milhares de brasileiros tiveram que se adaptar ao trabalho remoto após um ano de pandemia da covid-19, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 14 milhões de pessoas ficaram sem emprego no país.

“Em 2020, atuamos de forma marcante e comemoramos a marca de mais de 36 mil famílias beneficiadas por ações do TGS Solidário. Este ano, por meio da plataforma, pretendemos levar alegria a muitas outras famílias em situação de vulnerabilidade”, afirma o superintendente do Taguatinga Shopping, Marcos Atayde.

Atualmente o programa soma, no Distrito Federal, 142 ONGs cadastradas e mais de 1.400 voluntários inscritos. “Nossos esforços estão voltados para ajudar as famílias afetadas pelos efeitos econômicos da pandemia. Os itens arrecadados serão distribuídos para instituições cadastradas na plataforma TGS Solidário. Convido todos a se engajarem nessa corrente do bem para levarmos um pouco de alegria, conforto e solidariedade a quem mais precisa. Cada doação, independentemente da quantidade, fará uma enorme diferença”, afirma Maíra Garcia, gerente de Marketing do shopping.

Para dúvidas e outras informações acesse www.tgssolidario.com.br ou entre em contato pelo número (61) 99974-4020 (apenas WhatsApp).

Drive-Thru Solidário Taguatinga Shopping



Data: até 31 de março de 2021

Horário: 10h às 20h

Local: estacionamento A2, Taguatinga Shopping

Site: www.tgssolidário.com.br

Instagram: @tgsolidario