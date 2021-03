BR-020: vítima de acidente entre ônibus e caminhão era mulher de 65 anos

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A vítima do grave acidente entre um ônibus e um caminhão, na BR-020, próximo ao balão de acesso a Formosa (GO), era uma idosa de 65 anos. A colisão aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (11/3) e deixou 12 pessoas feridas, entre elas, os motoristas do coletivo e do caminhão. O Correio apurou que a aposentada Fátima de Jesus Cardoso dos Santos estava no banco da frente do ônibus no momento da pancada. Ela ficou presa às ferragens e morreu no local.

Equipes de quatro quartéis do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atuaram no resgate, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os 12 feridos foram encaminhados aos hospitais de Base, Planaltina, Sobradinho e Paranoá. A via ficou mais de cinco horas interditada e os carros precisaram desviar o fluxo para a entrada de Formosa.

O motorista do ônibus, Adorvandro Fernandes da Silva, 60 anos, foi transferido ao Hospital de Base com lesões graves, mas consciente. Já o condutor do caminhão, Elielson Costa, Cavalcante, 31, foi levado ao Hospital de Planaltina e não teve o quadro de saúde divulgado.

Ao Correio, o perito da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) Douglas Cavalcanti informou que a idosa estava na parte da frente do ônibus e, com o impacto, não resistiu e morreu. O coletivo pertence à empresa Via Expresso e saiu de Planaltina (DF) com destino a Formosa (GO).

O caminhão saía do município goiano em direção a Brasília. "Provavelmente, o motorista ia parar em Alexânia para buscar uma carga de frutas. Na hora do acidente, a pista estava molhada. Segundo as análises, o baú do caminhão começou a desprender para o lado direito e o condutor tentou consertar esse direcionamento, momento em que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu no ônibus”, informou o perito. A PCGO investiga o caso.