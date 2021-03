Ibaneis explica fechamento do Hospital de Campanha do Mané Garrincha

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Davidyson Damasceno/IGESDF)

No fim da tarde desta quinta-feira (11/3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) explicou o fechamento do Hospital de Campanha do Mané Garrincha, montado para atender pacientes com covid-19. Pelo Twitter, o governador declarou que está sendo acusado injustamente pelo fechamento do hospital.

Ibaneis explicou que o hospital de campanha não tinha leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), mas de enfermaria. “Ele (o hospital) sempre teve um prazo estipulado para ser fechado”, ressaltou.

O governador também explicou que alguns leitos de enfermaria foram transferidos para outros hospitais e unidades de pronto-atendimento (UPAs) da rede pública. “Isso significa que nenhum leito foi 'fechado’. Hoje, ao contrário, temos mais leitos disponíveis do que tivemos em 2020”, defendeu.

O governador finalizou a publicação no Twitter dizendo que o vírus é perigoso e que a desconfiança nas informações oficiais, também.

Recebo dezenas de mensagens todos os dias me acusando de ter fechado o Hospital de Campanha do Mané Garrincha precocemente. Isso não é verdade! Primeiro que ele não tinha leitos de UTI, mas de enfermaria. Segundo que ele sempre teve um prazo estipulado para ser fechado. (1/3) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 11, 2021