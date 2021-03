DF tem apenas seis leitos de UTI disponíveis para adultos com covid-19

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Os leitos públicos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19 estão com taxa de ocupação em 99,30% no Distrito Federal. O dado é da última atualização dos dados, desta sexta-feira (12/3), às 14h10, no Infosaúde, portal da Secretaria de Saúde (SES-DF). Dos 14 leitos vagos na rede pública hospitalar, oito são de pacientes pediátricos, quatro de neonatais e apenas dois leitos são para pacientes adultos nesta pandemia.

Além dos 14 leitos vagos, do total de 326 de UTI para tratamento da doença em hospitais públicos, 290 estão ocupados e 22 encontram-se bloqueados ou prontos para liberação.

Conforme o portal, 199 leitos estão com suporte de hemodiálise, o que representa apenas 57,51% do total. Entre os leitos para paciente adulto, pediátrico e neonatal, a taxa está em 95,39%. Somente nos leitos neonatais, a porcentagem se encontra em 61,04%. Os pediátricos estão com 20% de sua capacidade preenchida.

Hospitais privados têm 98,76% de ocupação



Na rede privada de hospitais, a taxa de leito de UTI adulto para tratamento da doença também é alta, conforme a última atualização dos números, às 12h10 desta sexta: 98,76% de ocupação. Na totalidade de 326 leitos, 320 estão ocupados, um está bloqueado e apenas cinco estão vagos.

Desses, quatro são para adultos e um para paciente pediátrico. Inclusive, a taxa de ocupação na rede particular para pacientes pediátricos está em 50%.