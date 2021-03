Covid-19: 143 pacientes aguardam por leitos de UTI no DF

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

A rede pública de saúde do Distrito Federal está com 143 pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19 à espera de um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento da doença. A informação foi atualizada às 11h45, desta sexta-feira (12/3), no Infosaúde, portal de informações da Secretaria de Saúde (SES-DF). As pessoas esperam atendimento hospitalar desde 5 de março até a data de hoje.

Do total de pacientes que aguardam um leito de UTI, não necessariamente para combate à covid-19, o número sobe para 212. Desses, 68 ainda não foram confirmados com infecção pelo vírus no DF. Segundo o site, há pacientes adultos, neonatais e coronarianos (pessoa com doença arterial) na categoria subtipo de leito.

A lista de espera da Secretaria possui suspeitos e confirmados com o novo coronavírus em prioridade de atendimento 1, 2, 3, 4A, 4B e 6-não priorizado. De acordo com o Infosaúde, 12 pacientes foram encaminhados para leitos de UTI, e dois foram transferidos entre unidades de terapia intensiva da rede pública.