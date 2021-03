Sábado será de tempo abafado e chuva no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A manhã deste sábado (13/3) é de céu nublado, mas o sol ainda aparece entre as nuvens, formando um belo amanhecer para os moradores do Distrito Federal. Ao longo do dia, quando deve esquentar mais, aumentam também as chances de chuva, sobretudo durante a tarde e a noite. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros, que marcaram 18°C na madrugada, devem atingir temperaturas de 28°C nas horas mais quentes. Já a umidade oscila entre as taxas de 100% a 50%. Essa combinação de alta umidade e calor favorece a instabilidade atmosférica observada nos últimos dias. Com isso, o acumulado de chuvas já chega a 79,1 mm. Para março, a média histórica é de 212 mm.

Essa condição de chuva é prevista não só para o sábado, mas também para o domingo (14/3). Contudo, mesmo com o fim de semana chuvoso, a perspectiva dos meteorologistas é que na próxima semana as pancadas percam intensidade, e deve haver maior predomínio de sol.