Sete meses após crime, suspeito de matar policial no Novo Gama é preso

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Na noite da última sexta-feira (12/3), a Polícia Militar prendeu o segundo suspeito de participar do assassinato de um policial militar em agosto do ano passado. A operação contou com apoio de militares de Minas Gerais, e também do Ministério Público.

O homem de 47 anos, que estava foragido, era pai do primeiro suspeito preso na ocasião do crime. O indiciado estava escondido no município mineiro de Brasilândia, e foi levado para a Delegacia Civil do estado, mas deve ser transferido para o Distrito Federal. Contra ele, já havia um mandado de prisão pelo homicídio.

O caso

Em 21 de agosto de 2020, o primeiro-sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edvaldo Alves Pereira, foi assassinado a tiros e encontrado pela PM dentro do próprio carro em um estacionamento em frente a um mercado na cidade do Novo Gama (GO). Segundo as investigações, seis tiros disparados por duas pessoas tiraram com a vida do militar.