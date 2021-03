Covid-19: Ocupação de leitos públicos de UTI está em 94,9%

CB Correio Braziliense

Mesmo com a abertura de novos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Distrito Federal, a taxa de ocupação dessas vagas para o tratamento de pacientes graves acometidos pelo coronavírus continua elevada: na manhã desta sábado (13/3), o índice chegou a 94,94%, de acordo com o painel de informações da Secretaria de Saúde, atualizado às 7h10.

Dos 326 leitos, 300 estão ocupados e restam 16 livres. Outros 10 estão bloqueados. Com isso, os adultos preenchem 97,99% das vagas nas unidades públicas. A lotação de leitos pediátricos está em 30% e 62,5% das vagas em leitos neonatais estão ocupadas. Nos hospitais privados, a situação também é crítica: 98,77% dos leitos adultos estão cheios: assim, há apenas cinco vagos. Já entre os leitos pediátricos, metade está ocupada.

A lista de espera de pacientes que aguardam por um leito, seja por qualquer motivo, já chega a 250 pessoas: desses, 182 estão com suspeita ou já confirmaram o diagnóstico de covid-19.

Com o avanço da pandemia, em especial sobre pacientes mais jovens, a Secretaria de Saúde informou que 45 casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) foram confirmados entre crianças e adolescentes, e que podem estar associadas à infecção pelo coronavírus.

No Distrito Federal, 314.521 casos de covid-19 já foram notificados desde o início da pandemia. Ao todo, pelo menos 5.082 morreram em decorrência da infecção: apenas nesta sexta-feira (12/3), 34 novos óbitos foram contabilizados pela Secretaria de Saúde.