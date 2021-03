Covid-19: hospitais da rede privada do Distrito Federal têm 99% de ocupação dos leitos de UTI

LP Luana Patriolino

O Distrito Federal registrou, na noite desta sexta-feira (12/3), a taxa de ocupação de 99,09% de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19 nos hospitais da rede particular. As informações foram divulgadas na Sala de Situação da Secretaria de Saúde (SES-DF), às 19h10.



De acordo com o painel, o Hospital Maria Auxiliadora possui 2 leitos disponíveis (adulto) e o Hospital São Francisco tem 1 leito para adulto e 1 leito para uso pediátrico. A sala de situação também mostra que existe uma unidade bloqueada e 327 seguem ocupados. Ao total, são 332 leitos de UTI na rede particular para pacientes infectados com a covid-19. Deste total, 330 são para uso adulto (99,4%) e dois para crianças (0,6%).



Nesta sexta-feira (12/3), a capital registrou mais 34 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Dessas, 31 eram moradoras do DF e três vieram de Goiás para serem atendidas em Brasília. Com 1565 novos infectados, a média móvel de casos ficou em 1548, o que representa um aumento de 62,17% em relação ao índice de 14 dias atrás. No caso dos óbitos, o índice ficou em 21,28 — alta de 84% para o mesmo período.