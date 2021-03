DF tem apenas um leito de UTI adulto disponível na rede pública neste sábado

DD Darcianne Diogo

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

A rede pública de saúde dispõe de apenas um leito adulto de unidade de terapia intensiva (UTI) disponível e a capacidade está em 99,66%. Para as crianças e bebês que precisam de internação, são nove vagas: sete no Hospital da Criança (pediátrico) e duas no Hran (neonatal). Os dados são do InfoSaúde, painel da Secretaria de Saúde, atualizados na noite deste sábado (13/3). Pela manhã, a ocupação estava em 94,9%.



A capacidade de ocupação nos hospitais particulares também está alta: 98,77%. Painel do InfoSaúde mostra que há cinco leitos. Quatro deles são adultos e um, neonatal. Além disso, 279 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede pública. Dessas, 207 são para tratamento de covid-19. Contudo, cabe lembrar que há centenas de pessoas esperando por uma vaga e, à medida que pacientes morrem ou recebem alta médica, os leitos são ocupados imediatamente.

Na tentativa de desafogar o sistema de saúde, o governador do DF, Ibaneis Rocha, anunciou, neste sábado, o reforço de mais 100 leitos de UTI para o tratamento da covid-19. Segundo o GDF, serão abertos 80 leitos no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e mais 20 no Hospital de Base, estes com suporte dialítico, para pacientes que precisam de hemodiálise. A previsão de entrega, segundo o Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges), é na próxima semana. “É mais um esforço que estamos fazendo para atender a nossa população, mas precisamos contar com todo mundo para combater essa doença”, pontuou o governador.