Cuidador de animais do Zoo de Brasília morre vítima de covid, aos 41 anos

DD Darcianne Diogo

(crédito: Zoo/Divulgação)

Morreu, na manhã deste sábado (13/3), um cuidador de animais do Zoológico de Brasília, vítima da covid-19. Demétrio Pereira dos Santos, 41 anos, trabalhou por mais 20 anos no Zoo e dedicou-se intensamente ao bem-estar dos bichos. Em nota, a Fundação lamentou a morte do profissional e alertou a população sobre o cumprimento das medidas sanitárias.



“Hoje, a família do Zoológico de Brasília está de luto pela perda de um ente querido. [...] Foram mais de 20 anos de Zoológico de Brasília, se dedicando incansavelmente à qualidade de vida e ao bem-estar de uma grande diversidade de animais, desde elefantes e girafas até borboletas. Nem mesmo as plantas que esses animais dependiam ficavam de fora”, escreveu o Zoo na publicação.

O cuidador lutava há semanas contra a doença, mas não resistiu. “Demétrio estava reformulando os cuidados com as mudas que as lagartas dependem quando nos deixou. Este é um momento de profundo pesar e dor para todos nós, um momento de luto por mais uma vida que se foi tirada pela covid-19. Sempre é bom relembrar da necessidade de nos mantermos atentos, com cuidados redobrados contra a pandemia. Usem máscara. Protejam-se. Fiquem em casa, se puder”, alertou a Fundação.