Domingo é de calor e chuva no Distrito Federal

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Apesar do céu nublado na manhã deste domingo (14/3), o sol aparece entre as nuvens na capital federal. O dia pode até parecer convidativo para atividades ao ar livre, mas, com o aumento da temperatura ao longo da tarde, a nebulosidade também sobe. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a chance de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

O calor vai predominar no Distrito Federal. A temperatura mínima na madrugada já foi elevada: 18°C, e os termômetros podem chegar até os 29°C. A umidade também está em alta, causando a sensação de tempo abafado: as taxas oscilam de 95% a 50%.

Ao longo da semana, a chuva dá uma trégua aos brasilienses: a nebulosidade diminui e o tempo firme e quente deve prevalecer nesses últimos dias de verão. Por ora, até este domingo, a região do Plano Piloto foi a que registrou os maiores acumulados de chuva do mês: 105,2 mm. A média histórica de março são 212 mm.