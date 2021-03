GDF interdita 35 estabelecimentos e multa 15 por descumprirem ordem de fechamento

CB Correio Braziliense

(crédito: DF Legal/Divulgação)

Trinta e cinco estabelecimentos comerciais foram interditados e 15 multados, no último sábado (13/3), por descumprimento à determinação de fechamento, decorrente dos decretos do Governo do Distrito Federal (GDF), como medida de combate à disseminação do novo coronavírus. Ao todo, a Secretaria DF Legal, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), vistoriou 15.388 comércios. Desses, 370 foram abordados. Além disso, uma pessoa foi multada por descumprir o toque de recolher.

Durante fiscalização pelas regiões administrativas, foi realizada a retirada de 470 ambulantes e vistoriados 637 quiosques, sendo que desses 311 foram abordados.

Entre os dias 8 e 13 de março, a Secretaria DF Legal, em conjunto com a força-tarefa do GDF, realizou 66.498 vistorias a comércios em todas as regiões da capital federal. Desse total, 2.099 foram abordados, 60 multados e 152 interditados.

Desde segunda-feira (8/3), 1.452 ambulantes foram retirados de vias públicas. Foram 3.439 vistorias a quiosques e 311 abordagens. No mesmo período, apenas quatro pessoas foram multadas, por falta de máscara e uma descumprimento do toque de recolher.