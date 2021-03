Suspeito de matar jovem atropelada em Samambaia é preso

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito de atropelar e matar a jovem Jéssica Alves da Silva, 27 anos, na noite da última sexta-feira (12/3), na QN 206, em frente ao BRB, de Samambaia Norte. O comerciante, 35, teria atropelado a vítima e fugido do local sem prestar socorro. Ele foi preso horas depois do ocorrido, por volta das 3h30 de sábado (13/3).

Agentes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) chegaram até o suspeito por meio de denúncia. A equipe foi até casa do homem, que já tinha mandado de prisão em aberto por crimes de homicídio, estelionato e organização criminosa.

O veículo do envolvido, um Hyundai i30 prata, foi apreendido para exame pericial, com vestígios de avarias decorrentes do atropelamento. Na residência dele, foram localizadas diversas latas de cerveja vazias. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e omissão de socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o autuado recusou-se a realizar teste de etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde foi submetido a exame pericial para constatação de embriaguez, tendo o resultado sido negativo. Após os procedimentos legais, o envolvido foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.