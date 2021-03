Covid-19: Hospital da Criança começa a receber pacientes de até 24 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) começou a receber pacientes de até 24 anos que estão em tratamento contra o coronavírus. No último sábado (13/3), a unidade de saúde cedeu sete leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) para jovens e adultos nessa faixa etária e três para crianças na ala exclusiva para covid, que foi reativada no local.

Além disso, 20 leitos de enfermaria foram reservados para crianças internadas em outros hospitais. Mesmo sem o perfil de atendimento do HCB de doenças graves, elas serão transferidas para a unidade de saúde para que novas vagas sejam abertas para adultos nos hospitais onde elas originalmente estão.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a ação faz parte da ampliação de leitos para atendimento à população. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, no sábado (13/3), o reforço de mais 100 leitos de UTI para o tratamento da covid-19.

Segundo o GDF, serão abertos 80 leitos no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e mais 20 no Hospital de Base, estes com suporte dialítico, para pacientes que precisam de hemodiálise. A previsão de entrega, segundo o Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges), é na próxima semana.