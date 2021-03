Covid-19: ocupação de leitos adulto chega próximo a 100% no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

Na manhã desta segunda-feira (15/3), o Distrito Federal registrou uma taxa de ocupação de 99,69% de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adultos para covid-19 nos hospitais da rede pública. As informações, confirmadas pela Sala de Situação da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), foram atualizadas às 8h10.

De acordo com as informações, a taxa total de ocupação é de 96,77%. Do total de 366 leitos, 330 estão ocupados, 11 vagos e 25 estão bloqueados, aguardando liberação. Segundo a pasta, a capital tem 274 pessoas aguardando na fila de espera por um leito na UTI. Desse total, há 217 pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus.

Nos hospitais da rede privada a situação não é diferente, do total de 334 leitos, 328 estão ocupados, cinco vagos e um está bloqueado. A taxa total de ocupação de leitos adultos é de 98,79%. Enquanto a taxa de ocupação de leitos pediátricos está em 50%. A última atualização dos dados também é desta segunda, por volta das 7h10.

Até domingo (14/3), a Secretaria de Saúde registrou 19 óbitos por covid-19 no Distrito Federal. De acordo com o boletim epidemiológico da pasta, nas últimas 24 horas foram notificados 1.699 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.