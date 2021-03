Como sair ou chegar no Aeroporto durante toque de recolher no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Aeroporto de Brasília)

Com o aumento constante de casos de covid-19 e a superlotação de pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) decidiu decretar o toque de recolher de 22h às 5h. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek continua operando normalmente durante a restrição.

De acordo com informações da Inframerica, concessionária que administra o terminal, uma portaria publicada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) na última terça-feira (9/3), autoriza táxis e aplicativos a realizarem corridas para o aeroporto. A área jurídica do governo local também afirma, que não há qualquer proibição à locomoção de trabalhadores e passageiros, mesmo em carro próprio, para o terminal.

A concessionária orienta todos os funcionários que trabalham no turno da noite no Aeroporto de Brasília a estarem munidos de documento e credencial aeroportuária para comprovar o trânsito no horário do toque de recolher.

Para os passageiros, a empresa recomenda levar o bilhete aéreo como justificativa para o deslocamento durante o horário de restrição de circulação na capital.