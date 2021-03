Agências do Trabalhador oferecem vagas com salários de até R$ 8,5 mil no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal (Setrab) anunciou, nesta segunda-feira (15/3), que as agências do trabalhador estão com 407 vagas de emprego e oportunidades de serviços abertas. Desse total, 35 oportunidades com carteira assinada em nove profissões pagam os melhores salários do dia, que variam de R$ 2,5 mil a R$ 8,5 mil mensais, mais benefícios. Nessa faixa, o maior é oferecido para médico do trabalho, e o menor, para gerente de relações humanas e para gerente de serviços e peças.

Seis profissões oferecem os maiores números de vagas. São 75 para montador de linha de transmissão e rede de distribuição, 58 para auxiliar operacional de logística, 43 para carpinteiros, 23 para servente de obras, 15 para técnicos de enfermagem e 11 para armadores de ferragens na construção civil. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, além dos benefícios.

Há também 23 oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs). A presença deles segue em crescimento na tabela de vagas desde que a Secretaria do Trabalho incluiu o segmento nessa relação, com o adendo de que contratações entre duas empresas não prevê carteira assinada. A novidade para os MEIs, nesta segunda-feira, são as 15 vagas para vendedores de planos de saúde. Há ainda chances para massagista (1), maquiador (2), esteticista corporal (1), web designer (1) e cabeleireiro (3).

Entre as vagas pouco frequentes estão duas para eletricista de instalações prediais, uma para florista e outra para montador de mármore. Nessas áreas, as remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,6 mil, mais benefícios. Para concorrer, não precisa ter experiência e basta ensino fundamental.

Serviço remoto



Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas funcionam normalmente durante o período de medidas restritivas.

No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

Dúvidas e espaços



A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba Empregador. Confira aqui as vagas disponíveis.

Com informações da Agência Brasília