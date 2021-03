Covid-19: média móvel de infectados sobe 41% no Distrito Federal

LP Luana Patriolino

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A pandemia continua crescendo no Distrito Federal. Somente nas últimas 24 horas, foram registradas 29 mortes e 2.056 casos da covid-19. Com as ocorrências, a capital acumula 5.145 óbitos e 319.936 infecções pelo novo coronavírus. Desses, 297.890 são pacientes considerados recuperados. A média móvel de casos está em 1.628,14, o que representa aumento 41,31%, em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 23,71 — aumento de 67,68%.

Entre os óbitos notificados, sete tinham mais de 80 anos; seis entre 70 e 79; cinco de 60 a 69; seis estavam na faixa etária dos 50 a 59; três tinham de 40 a 49; e dois de 30 a 39 anos de idade. Desse total, 27 tinham comorbidades como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, imunossupressão, obesidade, nefropatia e pneumopatia.

Dos casos detectados, 87,6% são de pessoas de moradores do Distrito Federal e 7,7% de outras unidades da Federação. A maioria é do Entorno da capital que procura atendimento nos hospitais e unidades do DF.

As maiores incidências de casos foram registradas nas em Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Em relação aos números absolutos da doença, Ceilândia segue no topo com 34.464 infectados, seguida de Plano Piloto (30.388) e Taguatinga (25.742). Samambaia e Águas Claras estão quase empatadas, com 18.613 e 18.037 casos, respectivamente