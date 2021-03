Economia do DF se mantém estável e setor agropecuário registra crescimento

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em tempos de restrições e isolamento social, a economia do Distrito Federal se manteve estável entre outubro e dezembro do ano passado, segundo estudo da Companhia de Planejamento (Codeplan-DF) divulgado nesta terça-feira (16/3). Apesar do pouco avanço (0,2%) comparado ao último trimestre de 2019, o indicador apresenta estabilidade. O resultado positivo deve-se ao crescimento nos setores de agropecuária e indústria. Especialistas avaliam o cenário e afirmam que, enquanto não houver vacinação em massa contra a covid-19, mais diálogo entre o setor produtivo e o governo local, a economia pode retroceder bruscamente.

Os dados integram o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon-DF). Entre janeiro e março de 2020, a economia da capital apresentou crescimento de 1,2%. Em 19 de março, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou o primeiro decreto suspendendo o funcionamento de bares, restaurantes, casas noturnas e comércio em geral até 5 de abril. Só em bares e restaurantes, mais de 20 mil funcionários foram demitidos e cerca de 3 mil empresas fecharam as portas.

Essas medidas restritivas tiveram reflexo no segundo trimestre de 2020 (abril, maio e junho): a economia do DF teve uma queda em -3,9%. Em julho, agosto e setembro, a redução se manteve, mas em um percentual menor (-0,7%). Apenas nos três últimos meses do ano passado, houve um crescimento, de 0,2%. O estudo traz, ainda, o acumulado do ano. Em todo 2020, a capital federal teve uma recessão econômica de -0,8%, enquanto o Brasil registrou variação de -4,1%.

Setores



O pequeno avanço econômico do DF no último trimestre de 2020 deve-se aos setores de agropecuária e indústria (3,8% e 2,5%, respectivamente). Por outro lado, o setor de serviços e os segmentos, responsável por 95,3% da economia local, foram os mais impactados pela crise sanitária no DF. Houve queda nas atividades do comércio em -6,6% e de outros serviços, em -2,3% nos três últimos meses do ano passado