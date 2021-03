Quatro policiais militares do DF morreram por covid-19 em pouco mais de 24 horas

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução)

Em pouco mais de 24 horas, quatro policiais militares do Distrito Federal perderam a luta contra a covid-19. Nesta segunda-feira (15/3), três sargentos, incluindo dois da reserva, faleceram em decorrência da doença. No domingo (14/3), outro servidor, o terceiro sargento Márcio Clementino, veio a óbito, após ficar 28 dias internado.

Clementino estava internado no Hospital Santa Lúcia da Asa Norte. O sargento, que atuava no 4 ° Batalhão da PMDF, no Guará, morreu na tarde deste domingo. Um dia antes, o segundo sargento da reserva José Enes da Silva Santos, também faleceu pela covid-19. Por meio de nota, a corporação lamentou o falecimento. “A Polícia Militar do Distrito Federal expressa seus sentimentos de profunda tristeza e pesar [...]. Aos familiares e amigos transmitimos as nossas mais sinceras condolências pela partida do nobre policial militar”.

No mesmo dia, o policial militar aposentado Franklim Rodrigues Evangelista veio a óbito por complicações da doença. O sargento do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) deu entrada na sexta-feira (12/3), no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, mas não resistiu e morreu. “Profissional exemplar, ele deixa nas lembranças de todos os que fazem parte do BPMA seu belo legado e trajetória de competência”, lamentou a PMDF. Ainda nesta segunda-feira, a covid-19 fez mais uma vítima na corporação. O PM da reserva Otacílio José de Oliveira perdeu a luta contra a doença.







Casos



Procurada pela reportagem, a PMDF informou que, até esta segunda-feira, 16 policiais militares da ativa faleceram em decorrência de complicações da covid-19. Outros 89 PMs estão afastados das atividades por apresentarem resultado positivo para a doença e outros 1.586 se recuperaram.