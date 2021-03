GDF espera receber mais 59,8 mil doses da CoronaVac na manhã desta quarta

EH Edis Henrique Peres

O Governo do Distrito Federal (GDF) espera para esta quarta-feira (17/3) a entrega de 59,8 mil doses da vacina CoronaVac desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. As doses estão previstas para chegarem ainda nesta manhã. Com os novos imunizantes a expectativa é de ampliar o público e começar amanhã a vacinação de pessoas com 72 e 73 anos.

Para o morador do Lago Norte e ligado ao setor audiovisual, Fernando Almeida, 73 anos, espera é pelo fim da pandemia. "O que a gente quer é a vacina e os resultados para que o vírus suma de vez. Essa doença mudou a situação de todos, eu tive uma redução de 80% da minha renda, tive que dispensar plano de saúde. E eu sou do grupo de risco, sou diabético e asmático", revela.

Fernando recorre a um bom filme para se distrair durante os dias de isolamento. “Sempre procuro algo para assistir e, além disso, tenho minha filha especial, de 41 anos. Ela estuda on-line, e isso está sendo muito bom para nós e para ela. Os professores estão muito empenhados em fazer um bom trabalho, e isso vem ajudando a todos nós a lidarmos com toda a situação. E, claro, a pandemia ainda vai durar um certo tempo, até porque a primeira dose da vacina não deixa ninguém imune. Por isso, pretendo continuar seguindo os cuidados de prevenção”, ressalta.

Coração de avó

A emoção na expectativa da vacina é grande também para Norma Pinto da Silva, 72, moradora de Águas Claras e aposentada. Norma conta que se emocionou, na última segunda-feira, ao saber que seria vacinada. “Eu vi a reportagem e chorei de alegria. É muito difícil a pandemia, estou dentro de casa desde março do ano passado. Falo com meus filhos e netos apenas por celular. Quando eles vêm aqui em casa, entregar minhas compras, sequer entram, nos falamos só da porta”, revela Norma.

Mãe de três filhos, a aposentada conta que a família segue com rigor o isolamento. “Todo mundo evita ao máximo sair de casa, está cada filho em sua casa. Não tivemos Natal e, mesmo no meu aniversário, por exemplo, não quebramos o isolamento. Eles me mandaram presentes e nos falamos por live. Assim é em todo aniversário dos meus netos, tudo a distância. É difícil, mas vai passar. E precisamos fazer nossa parte”.

Norma ainda não sabe se irá se vacinar amanhã ou esperar pelo segundo dia de imunização do novo público-alvo. “Minha filha conversou comigo para esperarmos o segundo dia, para ter menos gente e não corrermos riscos. No fim, ainda vamos decidir. Mas estou aliviada, parece que estou sonhando com tanta alegria. Conto os minutos para chegar logo”. E como não podia deixar de ser, para um coração de avó, o que Norma deseja mesmo, e espera com mais ansiedade ainda, é pela imunização dos filhos e netos. “Sei que ainda vai demorar um pouco, mas eu mal posso esperar a hora de ver meus filhos e meus netos vacinados. Quero ver todo mundo seguro o mais rápido possível”, explica.

Imunização pelo outro

Infectologista do Hospital Águas Claras, Ana Helena Germoglio destaca que se imunizar é uma ação coletiva, do indivíduo para o outro. “Quando a gente se vacina, não pensamos no individual, pensamos no coletivo. Pessoas que são elegíveis para a vacinação, quando estão imunizadas, conseguem proteger quem está ao seu redor e reduzir a circulação viral”.

Ana Helena diz que, com a redução da circulação do vírus, o risco de mutações do Sars-CoV-2 diminui. “A probabilidade de ter novas cepas é maior quando o vírus circula livremente. E essas mutações são graves, pois colocam em xeque inclusive a vacina que já temos em mãos. Por isso, é importante que o maior número de pessoas se vacine”.

A médica também esclarece as dúvidas de muitos idosos que, por medo, não querem se vacinar. “Os efeitos colaterais do imunizante contra a covid-19 é como o de qualquer outra vacina: uma certa dor no local, vermelhidão, muito raramente alguém sente febre. O que vale ressaltar é que o benefício da vacina é muito maior: essa pessoa terá chances mínimas de se contaminar e, mesmo que isso aconteça, não desenvolverá uma infecção grave por covid-19”, finaliza.



Doses recebidas na capital até agora

CoronaVac: 227.560 doses

Covishield: 67 mil doses

Vacinados no DF até ontem

1ª dose: 171.757

2ª dose: 66.419

Fontes: Secretaria de Saúde do DF