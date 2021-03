DF registra aumento de 55% na média móvel de mortes

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a confirmação de mais 31 mortes por covid-19, o Distrito Federal atingiu, nesta terça-feira (16/3), uma média móvel de mortes de 24,86, na comparação com os últimos 14 dias de pandemia. É um aumento de 55% no número de óbitos. Em relação à média móvel de casos, a taxa é de 1688, alta de 46,87% no DF.

A data da última média móvel mais alta na capital federal foi em 29 de agosto de 2020, com uma taxa de 1771. A maior média móvel de mortes foi registrada em 17 de setembro do ano passado: 25,57. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), o total de óbitos está em mais de 5,1 mil.

Segundo o Resumo Diário de Óbitos, 28 vítimas da doença moravam no DF, duas eram de Goiás e apenas uma de Minas Gerais. Entre os 33 mortos, 18 eram mulheres e 13 homens. As vidas perdidas ocorreram de 6 de março até esta terça.

Do total de óbitos, 397 vítimas eram de Goiás, 63 vieram de outros estados para serem atendidas no DF. Desse grupo, dois eram do Amapá, cinco da Bahia, doze de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, dois de São Paulo, dois do Tocantins, cinco do Mato Grosso, vinte e dois do Amazonas, quatro de Roraima, dois de Rondônia, um do Maranhão, um do Piauí, um do Acre e um de Santa Catarina.

Até as 17h desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde notificou 1.428 novos casos de covid-19 no DF nas últimas 24 horas. Com isso, o total ultrapassou 321 mil diagnósticos positivos da doença. Desses, 299.501 conseguiram se recuperar do quadro de saúde após infecção pelo novo coronavírus.

Números nas RAs

Entre as Regiões Administrativas, Ceilândia atingiu, nesta terça, 34,6 mil casos confirmados da doença. O Plano Piloto calcula 30,5 mil moradores com o vírus nesta pandemia, seguido de Taguatinga, com mais de 25,8 mil pessoas com a doença. Em Samambaia, são 18,7 mil cidadãos com diagnóstico positivo.

No número de mortes, Ceilândia segue na frente das outras cidades, com 866 vidas perdidas pela covid-19. Taguatinga, em segundo, está com 520 mortes registradas. Samambaia, por sua vez, tem 389 moradores vitimados pelo vírus. O Plano Piloto possui 365 óbitos notificados.

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal está em 1,12, ou seja, 100 pessoas podem contaminar 112.