DF atinge 98% de ocupação de UTIs adultos e tem fila de mais de 300 pacientes

LP Larissa Passos

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Distrito Federal atingiu a taxa de ocupação de 98% nos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adultos na rede pública e privada para pacientes com covid-19, na manhã desta quarta-feira (17/3). Os dados são do Infopen, painel da Secretaria de Saúde do DF, atualizados às 8h10.

Nos hospitais da rede pública de saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI adultos para o novo coronavírus era de 98,61%. Já na ocupação total, a capital registrou 96,30%. Ao todo, a capital tem 409 vagas reservadas para pacientes com covid-19. Destas, 364 já estavam ocupadas, 31 já comprometidas, aguardando liberação e apenas 14 vagas, segundo dados da pasta.

Enquanto na rede privada, dos 378 leitos reservados para pessoas diagnosticadas com a doença, 370 estavam ocupados, um bloqueado e sete vagos. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto é de 98,40% e pediátrico, de 50% da capacidade.

Nesta quarta-feira, por volta das 9h30, 308 pacientes aguardavam na fila de espera por um leito nas unidades de terapia intensiva. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, desse total, há 214 pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19.

Em nota sobre a abertura de novos leitos de UTI no DF, a pasta informou ao Correio que, desde sábado (13/3), foram abertos 50 leitos no Hospital Regional de Santa Maria, cinco no Hospital Daher e oito no Hospital Regional de Sobradinho. Além disso, a Saúde disse que "solicitou a aquisição de um hospital modular com 100 leitos de enfermaria. A unidade será acoplada ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam), na parte do estacionamento. O processo está em andamento".