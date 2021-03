Carro capota em viaduto que dá acesso à Candangolândia e motorista fica ferida

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (17/3), um Renault Sandero branco capotou sobre o viaduto de acesso à Candangolândia. A motorista, de 32 anos, foi transportada para o Hospital de Base por uma ambulância particular que estava no local. Ela reclamava de dores nas pernas e estava estável e consciente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), uma ambulância administrativa da corporação também passava no local, com dois militares, que prestaram os primeiros socorros para a vítima até que chegasse o 19° Grupamento de Candangolândia.

Foram empregadas duas viaturas e nove militares para atender à ocorrência. A via foi interditada para o atendimento e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF.