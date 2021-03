Covid-19: DF registra 1.322 casos em 24 horas e total de mortes chega a 5.206

DD Darcianne Diogo

(crédito: AFP / MARCIO JAMES)

Em 24 horas, a Secretaria do Distrito Federal (SES-DF) registrou 1.322 novos casos de covid-19 e notificou 30 mortes, segundo boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (17/).

O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 322.686. Dessas, 302.234 recuperaram-se e 5.206 perderam a luta contra a doença. Em relação às mortes, a SES-DF notificou 30 óbitos somente nesta quarta-feira, dos quais seis ocorreram hoje.

Ceilândia continua em primeiro lugar entre as regiões com o maior número de pessoas infectadas, com 34.728 casos. Em seguida, aparece o Plano Piloto (30.686) e Taguatinga (25.955).

Vacinação

Uma boa notícia é que começa, nesta quinta-feira (18/3), a vacinação contra a covid-19 para idosos com 72 e 73 anos. Não é necessário agendamento para receber o imunizante. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o público dessa faixa etária poderá ser vacinado, também, aos finais de semana.