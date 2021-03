Restrições: em nove dias, mais de 100 mil comércios do DF passam por vistoria

CB Correio Braziliense

Trabalhos incluem abordagens em estabelecimentos de todas as regiões administrativas - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

A força-tarefa que fiscaliza o cumprimento das medidas de restrição e a circulação de pessoas entre as 22h e as 5h no Distrito Federal vistoriou 103.752 estabelecimentos comerciais desde que teve inicio, em 8 de março. Os locais de autuação são definidos diariamente, a partir de estratégias que levam em consideração áreas com mais aglomeração, por exemplo.

Com a Polícia Militar, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) promoveu as vistorias em comércios de todas as regiões administrativas. Nos nove dias de trabalho, a fiscalização visitou 3.620 (3,5%) locais, dos quais 94 (0,09%) receberam multa. Além disso, 213 (0,2%) estabelecimentos acabaram interditados.

Nesse período, 1.662 ambulantes tiveram de sair das vias públicas, e donos de 225 quiosques — de um total de 5.059 vistoriados — foram abordados. Cinco pessoas receberam multa por não usarem máscara de proteção e cinco, por descumprirem o toque de recolher.

O esforço, segundo a DF Legal, visa ajudar a diminuir a pressão sobre o sistema de saúde da capital federal. As frentes de trabalho têm agido para fiscalizar o cumprimento de todas as medidas definidas atualmente como forma de combater a disseminação do coronavírus.

As ações, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), envolvem instituições, órgãos e autarquias, como as polícias Militar e Civil, o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF), além das secretarias DF Legal, de Transporte e Mobilidade (Semob), de Agricultura (Seagri) e de Economia.

Regiões administrativas



Nessa terça-feira (16/3), a força-tarefa fez 18.131 vistorias a comércios. A fiscalização aplicou 10 multas, interditou 12 estabelecimentos por descumprimento dos decretos de combate à covid-19 e retirou 20 ambulantes das vias públicas.

O Corpo de Bombeiros promoveu 16 operações de fiscalização na mesma data, durante trabalhos em 11 regiões administrativas. No entanto, a corporação não flagrou descumprimento às medidas de segurança sanitária. As ações das polícias Militar e Civil promovidas nas vias de circulação do DF também não registraram desrespeito aos decretos vigentes.

O Detran-DF abordou 153 condutores dirigindo após as 22h. Os agentes de trânsito flagraram 11 condutores alcoolizados, cinco inabilitados e nove veículos em situação irregular, que foram removidos ao depósito.