Covid-19: Ibaneis espera reabrir o comércio na próxima semana

SS Samara Schwingel

UTIs no DF estão lotadas, mas taxa de transmissão está abaixo de 1, segundo Ibaneis Rocha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Diante da diminuição da taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) espera reabrir o comércio na próxima semana. "Estou esperando o resultado da taxa de hoje. Se continuar baixando, a expectativa é de voltar o comércio na próxima semana, mas isso depende da taxa de transmissão", afirmou. Nesta quarta-feira (17/3), a taxa de transmissão do vírus na capital federal chegou a 0,99.

O DF está em lockdown e com toque de recolher desde 28 de fevereiro."Nem que seja com carga horária menor para que a gente tenha, pelo menos, um turno de funcionamento, colocando as pessoas para trabalhar e com toda a fiscalização necessária", completou Ibaneis sobre a possível reabertura de serviços não-essenciais que, a principio, não podem funcionar até 22 de março.

A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira (18/3), à TV Brasília, durante uma visita do chefe do Executivo local ao posto de vacinação do estacionamento 13 do Parque da Cidade. Para o governador, a vacinação ocorre com filas, mas de forma rápida.