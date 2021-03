Momento de oração emociona profissionais do Hospital de Planaltina

CB Correio Braziliense

Servidores e familiares fizeram preces e orações pelos pacientes acometidos pelo coronavírus - (crédito: Breno Esaki/Secretaria de Saúde)

Cerca de 50 pessoas se reuniram no estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) para um momento de oração pelos pacientes internados na unidade. A celebração ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (18/3) e uniu profissionais de diversas categorias, familiares e acompanhantes. Todos os participantes usavam máscaras e respeitavam o distanciamento de pelo menos um metro e meio.

A celebração durou cerca de uma hora e emocionou a todos. Após fazerem suas preces e orações em intenção dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus, servidores e familiares receberam uma rosa dos gestores da Secretaria de Saúde, como símbolo de esperança.

O secretário-adjunto de Gestão, Bruno Tempesta, participou do momento e relembrou os esforços da pasta para atender à demanda do hospital. “Estive aqui no Hospital de Planaltina para verificar a situação in loco, do quanto as equipes de saúde estão se desdobrando para atender aos pacientes. Estão sendo feitas adaptações. Nós estamos ampliando os pontos de oxigênio e essas adaptações estão sendo acompanhadas tanto pelo corpo técnico da Secretaria de Saúde, quanto pela prestadora de serviços. Neste momento, o trabalho das equipes que estão na ponta é louvável. Realmente, cada ponto de O2 que é aberto é uma vida que é salva”, afirma o secretário.

Reconhecendo o momento de dificuldade em função da nova alta de contágio, a superintendente da Região de Saúde Norte, Sabrina Gadelha, diz que o momento foi de extrema importância para aliviar a aflição dos profissionais da unidade. “Os profissionais estão muito abalados emocionalmente. Decidimos fazer esse momento para os profissionais, entramos em contato com os pastores e os próprios servidores do hospital entraram na causa; então, decidimos fazer esse momento de oração para nos dar força e resiliência, para passarmos por esse momento”, explica a gestora.

O momento de oração foi conduzido por pastores do Conselho de Pastores Evangélicos de Planaltina e por Don Alceu Bueno, pároco local. O Administrador da cidade, Celio Rodrigues, também participou do ato.