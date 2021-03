Covid-19: vacinação de dentistas pode começar na próxima semana

JC José Carlos Vieira SS Samara Schwingel

O GDF espera receber novas doses no domingo - (crédito: MARTIN BERNETTI / AFP)

Com a expectativa da chegada de mais doses de imunizantes contra a covid-19 ao Distrito Federal, o governo local avalia a possibilidade de expandir os grupos prioritários para áreas da saúde que ainda não foram contempladas. O Correio apurou que os dentistas devem ser os primeiros a entrarem no plano do GDF.

Em fevereiro, a 3ª Vara Federal Cível do DF negou o pedido do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) para que os profissionais da rede privada fossem vacinados contra o novo coronavírus imediatamente. Na época, o juiz federal Bruno Anderson Santos da Silva entendeu que o conselho não tem legitimidade para entrar com o mandado de segurança coletivo.

Mais doses

Por enquanto, as novas doses estão previstas para chegarem no domingo (21/3), mas a data pode sofrer alterações. Na manhã desta quinta-feira (18/3), enquanto acompanhava a campanha de vacinação no estacionamento 13 no Parque da Cidade, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que, com a nova remessa, que deve conter entre 70 e 80 mil doses, os idosos com 70 e 71 anos também passarão a ser vacinados.

Atualmente, o público alvo da vacinação contra a covid-19 no DF é composto pelos profissionais de saúde, pacientes em home care ou inscritos no Nrad, indígenas aldeados, pessoas com deficiência institucionalizadas, idosos em instituições de longa permanência e pessoas a partir de 72 anos.