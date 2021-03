Deputado pede instalação de banheiros nas estações de metrô do DF

AI Ana Isabel Mansur

O parlamentar lembrou que existe legislação que autoriza o governo a construir esses banheiros públicos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Na tarde desta quarta-feira (17/3), o deputado distrital Agaciel Maia (PL) levou ao plenário virtual da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a reivindicação de instalação de banheiros nas estações do metrô. Segundo o parlamentar, as solicitações foram feitas por dezenas de ouvintes durante a participação do deputado em um programa de rádio.

Ele argumentou que, apesar do curto período que as pessoas passam nas estações, "é uma questão de saúde pública, nem que fossem banheiros químicos." O parlamentar também lembrou que existe legislação que autoriza o governo a construir esses banheiros públicos e apelou para que a Secretaria de Mobilidade do DF faça a instalação, sugerindo a possibilidade da instauração ser concretizada por meio de contrato de terceirização dos serviços prestados.

Em 2018, o Correio mostrou que, após o anúncio da liberação de R$ 275,5 milhões pelo então Ministério das Cidades, um dos clamores dos passageiros do metrô do DF era justamente pela instalação de sanitários. À época, a companhia alegou que a falta de banheiros públicos nas estações era uma questão de segurança e que isso era um padrão mundial, já que as estações são um terminal de embarque e desembarque no qual os usuários ficam por um curto período de tempo. A necessidade, segundo o Metrô-DF garantiu em 2018, não seria rotineira.

Questionados pelo Correio nesta quinta-feira (18/3), o Metrô-DF e a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal não haviam respondido até a conclusão desta reportagem. O deputado distrital Agaciel Maia (PL) também não deu retorno sobre a formalização do pedido de instalação dos banheiros. O espaço, portanto, segue aberto para manifestações.