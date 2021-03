Ibaneis estuda manter toque de recolher e abrir setores do comércio

JC José Carlos Vieira SS Samara Schwingel

Medidas só devem ser tomadas no sábado (20/3) -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), estuda diminuir as medidas restritivas adotadas na capital federal como forma de combate à covid-19. O Correio apurou que, a principio, Ibaneis deve manter o toque de recolher das 22h às 5h, mas, a partir da próxima semana, começar a liberar o funcionamento para algumas áreas do comércio local.

Os horários de funcionamento das atividades que forem liberadas, porém, deve ser reduzido. As alterações dependem da evolução do índice de transmissão do vírus no DF, que, atualmente, está em 0,99. De qualquer forma, não haverá mudanças até sábado (20/3).

Desde 28 de fevereiro, as atividades não essenciais estão proibidas de funcionar. Além disso, o governo estabeleceu, em 8 de março, o fechamento de todas as atividades comerciais de 22h às 5h. O decreto atinge também a circulação de pessoas nas ruas, sob pena de multa de R$ 2 mil. A restrição deve durar até 22 de março.

Um ano

Nesta quinta-feira (18/3), a publicação do decreto que estabeleceu o primeiro lockdown do DF completa um ano. As atividades comerciais foram suspensas e apenas estabelecimentos destinados a atividades essenciais podiam ficar abertos.

Na manhã desta quinta, em nome de 30 mil lojistas de entrequadras e de shoppings, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista) sugeriu que o governador antecipasse o fim do lockdown.