GDF assina contrato para construção de escola técnica no Paranoá

CB Correio Braziliense

Em 16 meses Paranoá terá escola técnica - (crédito: Paulo Paiva/DP)

O Executivo local fechou um contrato para iniciar a construção de uma escola técnica na Quadra 1 do Paranoá. A assinatura do contrato ocorreu nesta quinta-feira (18/3), e a empresa ganhadora da licitação terá 16 meses para entregar o projeto. Os cursos que a nova unidade vai oferecer à população serão definidos posteriormente.

Ao todo, a rede pública de ensino do Distrito Federal conta com 13 unidades escolares focadas no ensino profissional e tecnológico. A nova estrutura educacional terá 5.557,30 m² e será dividida em 12 salas de aula, seis laboratórios básicos e dois especiais, área de convivência, quadra, auditório, biblioteca, teatro e refeitório.

A obra está tem valor previsto de R$ 12,3 milhões, custeados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — R$ 7.424.984,40 — e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (4.875.015,60).



Neste semestre, também está prevista a inauguração do Centro de Educação Profissional Escola de Sabores Oscar, no Complexo da República, no Eixo Monumental. Outra escola técnica, essa em Santa Maria, encontra-se em fase de construção.

Com informações da Agência Brasília