"Governo joga contra a gente", diz dona de Mercado Cobogó

EH Edis Henrique Peres

Mariana Dato descobriu o cancelamento quando tentou realizar uma compra - (crédito: Reprodução)

Na tarde desta quinta-feira (18/3), Mariana Dap, sócia-proprietária do Mercado Cobogó, na 704/705 Norte, teve uma surpresa desagradável. Após 12 anos de funcionamento do mercado, a Secretaria de Economia cancelou a Inscrição Estadual do estabelecimento. O caso aconteceu porque, segundo a pasta, no dia 18 de janeiro um agente teria encontrado o mercado fechado e por isso deu início ao cancelamento da inscrição.

Mariana ficou sabendo do cancelamento somente nesta quinta-feira (18/3), depois de tentar realizar uma compra com fornecedores e ser informada de que o pedido não poderia ser feito porque ela estava irregular. “Eu achei super estranho, porque tudo está em dia, impostos, documentação. Eu fui atrás do meu contador para descobrir que erro tinha dado na inscrição e ele descobriu que, no dia 11 de março, na página 42 do Diário Oficial, saiu em letras minúsculas o cancelamento da nossa inscrição”, conta.

A proprietária questiona a ação da Secretaria. “Não há um documento informando quem nos visitou, em qual horário, quantas tentativas fez. Temos 12 anos de funcionamento. Se o agente veio fora do horário, realmente, estávamos fechados, a loja funciona das 10h às 18h. E, inclusive, no dia 18 temos posts no Instagram com o nosso funcionamento e ainda pagamos os impostos no dia 20 de janeiro, em fevereiro e vamos pagar agora no próximo dia 20. Emitimos nota, compramos, como que a Secretaria não viu que eu estava aberta e funcionando?”

O Mercado Cobogó vende presentes como canecas, vasos de plantas, utensílios de casa e também possui uma cafetaria. Emocionada, Mariana publicou um vídeo na rede social do mercado e chegou a chorar contando o que aconteceu. “Não podemos comprar nada sem a inscrição, nem vender, porque não emite nota. O que eu posso fazer é tentar entrar com recurso, sem saber o que vão dizer, mas levam 15 dias para analisar o processo. O engraçado é que se eu pagar uma multa de R$1.139,18 a inscrição é reativada em até três dias, no máximo”.

Valor injusto

Mariana destaca que a maioria dos trabalhadores recebe esse valor de salário depois de um mês de trabalho. “Não faz sentido, não é um valor baixo para a gente conseguir tirar quase R$1.200 reais do bolso, as pessoas trabalham o mês todo para ganhar isso. Eu, sinceramente, estou cansada das pegadinhas do governo. A situação está difícil, o rendimento caiu, a gente segura as pontas para manter empregados, para pagar tudo em dia, e aí o governo joga contra, vem criar problemas, plantar armadilhas, multar sem prova, embasamento, nada!”.

A empresária diz que alguns clientes chegaram a propor uma vaquinha. “Mas não é sobre o valor cobrado, é sobre a injustiça porque eu estava aberta, eu estava em funcionamento. É o cansaço, realmente, de só ter o governo dificultando a nossa vida”, explica.

A equipe do Correio entrou em contato com a Secretaria de Economia e aguarda o posicionamento da pasta.