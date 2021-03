Covid-19: taxa de transmissão volta a subir no DF e está em 1,01

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Nesta sexta-feira (19/3), a taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal voltou a subir e atingiu a marca de 1,01. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti.

Na última semana, o índice chegou a 0,99. Devido à alta da transmissibilidade, o governador Ibaneis Rocha (MDB) optou por estender as medidas restritivas em vigor no DF. O novo decreto deve ser publicado ainda nesta sexta-feira (19/3), em edição extra do Diário Oficial do DF.

“Tivemos 0,99 por três dias consecutivos. Necessitamos muito da compreensão de todos para melhorarmos a taxa de isolamento e para que o decreto tenha o efeito que esperamos”, afirmou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também presente na coletiva, sobre o novo prazo para o fim das restrições.

Para Gustavo Rocha, o aumento na taxa de transmissão demonstra a importância das medidas de combate. “Destacamos a importância de continuar o distanciamento e o recolhimento noturno.”