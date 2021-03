Programa DF Sem Miséria libera saques para mais de 69 mil famílias

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O saque do benefício DF Sem Miséria foi liberado nessa sexta-feira (19/3), para 69.539 famílias em situação de vulnerabilidade na capital federal. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), responsável pelo programa, informou que o total investido este mês ficou em R$ 9.335.340.

Atualmente, 165.043 famílias brasilienses tem registro no Cadastro Único (CadÚnico). Desse total, 83.344 recebem o Bolsa Família, do governo federal, e 69.589 também têm direito ao DF Sem Miséria. O programa é um auxílio do Executivo local, criado para adequar os valores recebidos pelos programas nacionais ao custo de vida de Brasília.

Nesta sexta-feira (19/3), também foi liberado o pagamento da Bolsa Alfa para 32 beneficiários. O programa é uma complementação no valor de R$ 30 para beneficiários com mais de 18 anos inscritos no Bolsa Família. Para receber, é necessário estudar na rede pública do DF, na etapa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O objetivo é incentivar a retomada dos estudos entre adultos que não tiveram oportunidade de frequentar a escola. A ação, segundo a Sedes, é uma forma de gerar autonomia e ampliar oportunidades para famílias em situação de extrema pobreza.

Quem tem direito ao DF Sem Miséria

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) moradores do DF;



A renda familiar, por indivíduo, não deve ser superior a R$ 140;



O valor recebido vai variar entre R$ 20 e R$ 960, de acordo com a renda do grupo familiar.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)