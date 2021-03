Idosos de 69, 70 e 71 anos serão vacinados a partir das 13h de segunda no DF

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os idosos de 69, 70 e 71 anos começarão a ser vacinados contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (22/3), no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Saúde do DF. A imunização estará disponível a partir de 13h, nos 47 pontos de vacinação da capital. A ampliação para esse grupo foi definida na tarde de hoje (20/3), durante uma reunião do Comitê de Vacinação. A expectativa da pasta é vacinar 42.924 pessoas nesta etapa.

Segundo a Saúde, o Comitê de Vacinação informou que todas as 59,8 mil doses que chegaram na última quarta-feira (17/3) e os 48.250 imunizantes recebidos neste sábado (20/3) serão usados para a primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. As vacinas serão enviadas para as redes de frio regionais na manhã de segunda-feira (22/3). Até o momento, o DF recebeu 402.610 vacinas contra o novo coronavírus e já imunizou, com a primeira dose, 194.190 pessoas e 68.948 com a segunda.



Vacina para médicos da rede privada

Os profissionais de saúde da rede privada que atuam em diversas áreas também poderão ser vacinados na próxima sexta-feira (26/3). No entanto, este grupo precisa agendar a imunização pelo site vacina.saude.df.gov.br a partir de quinta-feira (25/3). De acordo com a Secretaria de Saúde, serão vacinados os profissionais de saúde que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e no Instituto Médico Legal.