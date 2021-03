AB Adriana Bernardes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Desde às 6h16 deste domingo (21/3), quando o sol nasceu, a luz está ofuscada pelo tempo nublado no Distrito Federal. O vento fraco e a temperatura de 17,6ºC, às 8h, reforçam a chegada do outono.

Com o passar do dia, os termômetros devem registrar até 26ºC e não há previsão de precipitações no período da manhã. Portanto, será possível aproveitar o domingo ao ar livre, desde que as normas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus sejam respeitadas.

A umidade relativa do ar ainda está alta, variando entre 95% e 45%. Durante a tarde e a noite, a nebulosidade e o calor aumentam e há possibilidade de chuva em áreas isoladas, com ventos fracos a moderados.

E segunda-feira?

Bem, até o momento, a previsão para esta segunda-feira (22/3) no Distrito Federal é bem semelhante às condições climáticas de hoje, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A semana vai começar com a mínima de 17ºC, podendo chegar a 29ºC. A umidade varia entre 90% e 40%. O dia começa com sol entre nuvens e, existe a chance de ocorrerem chuvas em áreas isoladas à tarde e à noite. Aproveite o dia, e uma ótima semana!